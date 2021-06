Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer- Aktuelle Fälle der Betrugsmasche "Falsche Polizisten"

Kevelaer (ots)

Im Laufe des Vormittags kam es im Bereich Kevelaer vermehrt zu Anrufen von falschen Polizisten. Seniorinnen und Senioren wurde vorgegaukelt, dass ein Einbrecher in der Nähe ihres Hauses festgenommen wurde und sie deshalb ihre Vermögensstände schützen sollten. Bislang reagierten alle Angerufenen richtig und beendeten das Gespräch.

Hier noch einmal die Warnung: - Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen und persönlichen Verhältnissen preis. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf und informieren Sie Ihre Angehörigen. - Verständigen Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle oder den Notruf 110. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell