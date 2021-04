Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Einfamilienhauses in Rietberg- Mastholte

Gütersloh (ots)

Rietberg- Mastholte (VT) Am Montag, 05.04.2021, um 02:09 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Einfamilienhauses in Rietberg- Mastholte informiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte am Brandort stand der Dachstuhl des Gebäudes bereits in Flammen. Die Bewohner des Hauses hatten selbständig das Objekt verlassen. Es wurde niemand verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 200.000,00 Euro geschätzt. Die Ursache des Brandes ist bisher noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter 05241-8690 in Verbindung zu setzen.

