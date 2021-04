Polizei Gütersloh

POL-GT: Radfahrer nach Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (MK) - Auf dem Grüner Weg im Ortsteil Varensell kam es am frühen Donnerstagmorgen (01.04., 06.15 Uhr) zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Fahrer und einem Radfahrer, welcher hierdurch schwer verletzt wurde.

Ein 63-jähriger Verler beabsichtigte mit einem Opel ein Grundstück am Grüner Weg zu verlassen und nach links in Richtung Verl abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger Mann aus Verl mit seinem Fahrrad den Grüner Weg in Richtung Sinnernweg. Beim Abbiegeversuch des Opel-Fahrers kollidierten die beiden Verkehrsteilnehmer, so dass der Radfahrer stürzte und schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde der 38-Jährige zur stationären Behandlung in ein Rheda-Wiedenbrücker Krankenhaus transportiert. An dem Pkw entstand erheblicher Schaden. Das Fahrzeug wurde durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

