Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Eine leichtverletzte Person und ein Gesamtsachschaden in Höhe von 800,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 01.10.2021, gg. 09.25 Uhr in Fulda in der Wilhelmstraße Ecke Pauluspromenade.

Ein 35-jähriger Mann aus Haunetal stand mit seinem PKW, einem Ford Focus, bei rotlichtzeigender Lichtzeichenanlage in Fulda in der Wilhelmstr. um nach rechts in die Pauluspromenade einzubiegen. Als der 35-Jährige bei Grün losfahren wollte rutschte er vom Kupplungspedal ab und fuhr auf den vor ihm losfahrenden PKW, einem Audi A 6, auf.

Der 35-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Fahrer des Audi A 6, ein 21-jähriger Mann aus Künzell, klagte über leichte Schmerzen und wurde durch einen Rettungswagen vorsorglich zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden PKW`s entstand leichter Sachschaden.

Beim Rangieren gegen Markise gefahren

Ein Gesamtsachschaden in Höhe von 7000,- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitag, dem 01.10.2021, gg. 11.50 Uhr in Eichenzell auf dem dortigen Rhönhof.

Ein 51-jähriger LKW - Fahrer aus Rumänien rangierte mit seinem Sattelzug auf dem Parkplatzgelände der Rhönhof Rastanlage und stieß dabei mit seinem Auflieger gegen die Markise eines dortigen Imbisses.

Glücklicherweise wurde vor Ort niemand verletzt.

Während an dem Auflieger der Sattelzugmaschine keinerlei Schaden entstand, wurde die Markise des Imbisses stark beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000,- Euro.

