POL-OG: Achern, A5 - Geplatzter Reifen führt zu Verkehrsunfall

Achern, A5 (ots)

Ein geplatzter Reifen war offenbar der Auslöser für einen Verkehrsunfall am Dienstagabend, bei welchem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der Fahrer eines BMW war gegen 19:30 Uhr auf der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Appenweier und Achern unterwegs, als der Reifen platzte und der 21-Jährige die Kontrolle über den Wagen verlor. Nach einer Kollision mit der Leitplanke begann Rauch aus dem Motorraum zu dringen. Beide Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig verlassen, bevor der BMW Feuer fing und komplett ausbrannte. Hinzugerufene Feuerwehrleute aus Offenburg und Appenweier konnten den Brand löschen. Der 21-Jährige und sein 22 Jahre alter Mitfahrer wurden mit leichten Verletzungen in die Klinik nach Offenburg gebracht. Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Das stark beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. /ma

