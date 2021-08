Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Diverse Mängel festgestellt

Offenburg (ots)

Diverse Mängel am Fahrzeug eines 27-Jährigen sind für diesen nun mit nötigen Nachbesserungen und einer Ordnungswidrigkeitenanzeige verbunden. Der BMW-Fahrer wurde am Dienstagabend von Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Schutterwälder Straße kontrolliert. Bei genauerer Betrachtung des Wagens erkannten die Ordnungshüter, dass unter anderem das verbaute Sportlenkrad und das Fahrwerk, sowie auch weitere Bauteile, nicht hierfür zugelassen oder nicht eingetragen waren. Neben einigem an Aufwand um die erloschene Betriebserlaubnis wieder zu erlangen, steht dem Autofahrer nun auch ein Bußgeld ins Haus. /ma

