POL-K: 210520-2-BAB/AC Straßenarbeiter und Lkw-Fahrer bei Verkehrsunfällen auf der Autobahn schwer verletzt

Köln (ots)

Bei zwei Lkw-Unfällen auf der Bundesautobahn 44 in Höhe Aachen-Brand sind am Mittwoch (19. Mai) ein Straßenarbeiter (31) und ein Lkw-Fahrer (56) aus Tschechien schwer, sowie der Beifahrer des 56-Jährigen leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die beiden Schwerverletzten in Krankenhäuser.

Gegen 9.35 Uhr war ein ungarischer Sattelzug (Fahrer: 53) im Baustellenbereich in Fahrtrichtung Lüttich unterwegs. Unmittelbar vor der Anschlussstelle Aachen-Brand wechselte er nach aktuellem Ermittlungsstand auf den rechten Fahrstreifen. Der Straßenarbeiter (31), der am Fahrbahnrand Warnbarken aufstellte, wurde von der rechten Anhängerseite getroffen und zu Boden geschleudert.

In der Gegenrichtung wurden bei einem Auffahrunfall mit zwei Sattelzügen rund vier Stunden später der tschechische Lkw-Fahrer und sein Beifahrer (42) im Führerhaus eingeklemmt. Gegen 13.40 Uhr fuhren beide 40-Tonner auf dem rechten Fahrstreifen. Als der Verkehr stockte und der vorausfahrende Lkw (Fahrer: 46) bremste, soll der 56-Jährige nahezu ungebremst aufgefahren sein. Rettungskräfte der Feuerwehr befreiten die Verletzten.(al/cs)

