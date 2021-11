Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 68-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls - Sachbeschädigung durch Graffiti

Fulda (ots)

68-Jährige Opfer eines Taschendiebstahls

Schotten - Eine 68-jährige Frau aus Schotten wurde am Freitag (05.11.), gegen 12 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Parkstraße Opfer eines Taschendiebstahls. Sie wurde durch eine unbekannte Frau, die augenscheinlich in Begleitung eines Mannes war, angesprochen und um Unterstützung bei der Suche nach einem bestimmten Produkt gebeten. Die Begleitung der Frau nutzte die Unachtsamkeit der 68-Jährigen und stahl die Geldbörse aus der Handtasche. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld diverse Ausweisdokumente. Die Unbekannten werden von der Geschädigten wie folgt beschrieben: beide Personen (Mann und Frau) sollen circa 30 Jahre alt gewesen sein, hatten ein asiatisches Erscheinungsbild, dunkle Haare und waren von kleiner Statur.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sachbeschädigung durch Graffiti

Alsfeld - Mehrere Zeugen meldeten der Polizei am Sonntagmorgen (07.11.), dass durch unbekannte Täter im Stadtgebiet Alsfeld mit blauer Farbe Gehwege besprüht worden waren. Schwerpunkt der Sachbeschädigung liegt dabei an einer Schule in der Volkmarsstraße. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell