Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Reifen beschädigt - Versuchter Raub

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Reifen beschädigt

Ludwigsau - Unbekannte beschädigten in der Zeit von Samstagmittag (06.11.) bis Montagmorgen (08.11.) zwei Reifen eines blauen Audi A2. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße "Alte Landstraße" im Ortsteil Rohrbach. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Raub

Kirchheim - Eine Tankstelle in der Hauptstraße wurde am Montagabend (08.11.), gegen 20:15 Uhr, Ziel eines bis dato unbekannten Täters. Der Mann legte mehrere Waren auf den Kassentresen und täuschte vor, diese kaufen zu wollen. Währenddessen begab sich der Unbekannte hinter den Tresen zu der Kassiererin und forderte diese unter Vorhalt eines Messers zum Öffnen der Kasse auf. Als die Mitarbeiterin dem Täter mitteilte, dass sie die Kasse nicht einfach so öffnen könne, flüchtete dieser. Der unbekannte Täter kann als männlich, etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, mit braunen Haaren, braunen Augen und schmaler Statur beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen hellblauen Pullover mit roter Aufschrift, eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell