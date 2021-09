Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jähriger leistet Widerstand

Ulm (ots)

Ein Jugendlicher hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag (19.09.2021) im Ulmer Hauptbahnhof Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen geleistet und versucht einen Bundespolizisten anzugreifen. Gegen 00:00 Uhr sollte im Rahmen einer polizeirechtlichen Kontrolle am Haupteingang zunächst die Identität des 17-Jährigen festgestellt werden. Da der Jugendliche jedoch angab, keinerlei Ausweisdokumente mit sich zu führen, sollte er die Beamten für eine Identitätsfeststellung zum unweit entfernten Bundespolizeirevier begleiten. Nachdem der junge Mann sich vehement geweigert hatte, die Beamten zu begleiten, setzten die Bundespolizisten die Maßnahme mit unmittelbarem Zwang durch. Hierbei leistete der aggressive Jugendliche mehrfach Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten, weshalb er schließlich gefesselt wurde. Während einer darauffolgenden Durchsuchung in der Dienststelle beleidigte der deutsche Staatsangehörige mehrere Einsatzkräfte und versuchte zudem einem der Beamten einen Kopfstoß zu versetzen, welcher lediglich aufgrund einer Ausweichbewegung sein Ziel verfehlte. Als der Jugendliche hierauf in eine Gewahrsamszelle verbracht wurde, stieß er darin außerdem mehrfach mit seinem Kopf gegen die Zellentür. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und anschließender Vorstellung bei einem Arzt wurde der Jugendliche letztlich einem Erziehungsberechtigten übergeben. Die Bundespolizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachtes der Beleidigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gegen den im Landkreis Neu-Ulm wohnhaften 17-Jährigen.

