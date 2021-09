Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Glasflasche zugeschlagen

Stuttgart (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 29-jährigen Mannes ist es am vergangenen Samstagmorgen (18.09.2021) am S-Bahnhof Stuttgarter Schwabstraße gekommen. Nach bisherigem Kenntnisstand geriet der spätere Geschädigte gegen 04:15 Uhr am Bahnsteig des S-Bahnhofs mit zwei 22-jährigen Männern sowie deren 20 Jahre alten Begleiterin wohl in eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf attackierten die beiden 22 Jahre alten deutschen Staatsangehörigen den 29-Jährigen, wobei einer der Beiden den Geschädigten festhielt, während der Andere ihm offenbar mit einer Glasflasche einen Schlag gegen den Kopf versetzte. Als der 29-Jährige daraufhin zu Boden ging, trat der gleiche Angreifer zudem gegen den Oberkörper des bereits am Bahnsteig liegenden Mannes und lies anschließend von ihm ab. Die von Zeugen alarmierten Bundespolizisten trafen die beiden Tatverdächtigen noch vor Ort an und stellten deren Identitäten fest. Der 29-Jährige erlitt durch den Angriff Prellungen sowie eine blutende Platzwunde am Kopf und wurde von hinzugerufenen Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die beiden 22 Jahre alten Männer wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell