Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: S-Bahn-Tür gewaltsam geöffnet und beschädigt

Schefflenz-Oberschefflenz: (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am gestrigen Mittwochmittag (15.09.2021) die Tür einer S-Bahn der Linie S1 beim Halt am Bahnhof Oberschefflenz gewaltsam geöffnet und dadurch beschädigt. Bisherigen Informationen zufolge soll der Unbekannte gegen 13:50 Uhr eine Tür beim Halt des Zuges am Bahnsteig 2 aus bislang noch ungeklärten Gründen gewaltsam aufgedrückt haben. Hierdurch wurde die Tür der S-Bahn wohl so stark beschädigt, dass sie nicht mehr geschlossen werden und der Zug somit seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, weshalb alle Fahrgäste die S-Bahn am Bahnhof verlassen und auf alternative Verkehrsmittel umsteigen mussten. Die Türeinheit muss nun repariert werden, es entstand ein Schaden in bislang noch unbekannter Höhe. Vor allem die Videoauswertung der S-Bahn ist derzeit Gegenstand des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens des Bundespolizeireviers Heilbronn wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971318882600 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell