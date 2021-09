Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Am Bahnhof randaliert

Schelklingen (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Sonntagabend (12.09.2021) die Zugangstür sowie ein Fenster des Fahrdienstleitergebäudes am Scheklinger Bahnhof beschädigt. Gegen 23:10 Uhr befanden sich die beiden Unbekannten offenbar vor dem Fahrdienstleitergebäude an Bahnsteig 1 und unterhielten sich. Nachdem der Ausfall eines Zuges nach Ehingen über eine Lautsprecherdurchsage bekannt gegeben wurde, sollen sich die beiden mutmaßlichen Täter lautstark über die Fahrplanabweichung beschwert haben. Anschließend beschädigten sie offenbar die Scheiben eines Fensters und der Eingangstür des Fahrdienstleitergebäudes. Eine in dem Gebäude arbeitende Mitarbeiterin der Deutschen Bahn informierte daraufhin die Bundespolizei über den Vorfall. Die beiden Männer flüchteten wohl kurze Zeit später in unbekannte Richtung, alarmierte Einsatzkräfte konnten jedoch vor Ort einen 42-jährigen möglichen Tatverdächtigen antreffen und dessen Identität feststellen. Ob er für die Tat verantwortlich ist konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

