Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Lokführer beleidigt und angegriffen

Nordheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am gestrigen Sonntagmorgen (12.09.2021) gegen 09:20 Uhr am Bahnhof Nordheim den Lokführer einer Regionalbahn beleidigt und getreten. Der Unbekannte soll zunächst unmittelbar vor der einfahrenden Regionalbahn Richtung Heilbronn beide Gleise des Bahnhofs überquert haben, weshalb der DB-Mitarbeiter offenbar eine Schnellbremsung des Zuges einleiten musste. Nachdem der Zug zum Stehen kam, sprach der 31-jährige Lokführer den Gleisüberschreiter am Bahnsteig auf sein Fehlverhalten an und wollte ihm offenbar die mitfahrt im Zug verweigern. Daraufhin soll der aggressive Unbekannte den Geschädigten mehrfach beleidigt und ihm zudem gegen den Rücken getreten haben. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß und konnte trotz einer eingeleiteten Fahndung mehrerer Streifen der Landes- und Bundespolizei nicht mehr angetroffen werden. Der Lokführer verspürte durch den Angriff schmerzen am Rücken, die Fahrgäste verblieben durch die Schnellbremsung unverletzt. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen circa 40 Jahre alten Mann mit kurzrasierten Haaren gehandelt haben. Zur Tatzeit war er offenbar mit einem grauen T-Shirt mit einer aufgedruckten "33", einer langen beigen Hose sowie mit schwarzen Puma-Schuhen bekleidet. Außerdem führte er wohl eine schwarze Umhängetasche mit sich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Angreifer machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971318882600 mit dem ermittelnden Bundespolizeirevier Heilbronn in Verbindung zu setzen.

