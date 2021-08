Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einfamilienhaus im Ortskern in Brand

Landkreis Verden (ots)

Einfamilienhaus im Ortskern in Brand

Achim. Am späten Dienstagnachmittag brannte aus bislang unbekannter Ursache ein Einfamilienhaus in der Straße "Wätjens Barg", was von Passanten bemerkt wurde. Die Freiwilligen Feuerwehren Achim, Baden, Uesen und Bierden waren vor Ort im Löscheinsatz. Beim Ablöschen des Feuers im Ober- und Dachgeschoss konnte ein Übergreifen auf die Umgebung verhindert werden. Das Wohnhaus ist dennoch derzeit nicht bewohnbar und der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand bei dem Feuer. Mehrere Rettungskräfte waren dennoch vorsorglich alarmiert worden und hielten sich vor Ort einsatzbereit.

Die Polizei Achim hatte währenddessen den Verkehr weiträumig umgeleitet, sodass es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen im Ortskern kam. Eine Brandstiftung durch Dritte dürfte nach den polizeilichen Ermittlungen auszuschließen sein. Vielmehr könnte eine technische Ursache den Brand ausgelöst haben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell