Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Auseinandersetzung auf privater Feier löst Polizeieinsatz aus

Landkreis Verden (ots)

Thedinghausen/Morsum. In Morsum eskalierte eine private Feier in der Nacht zu Sonntag, sodass es ersten Informationen zufolge zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen kam. Mehrere junge Personen zwischen 21 und 25 Jahren sollen an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein, sodass schließlich die Polizei Achim gerufen wurde. Bei deren Eintreffen waren die Streitparteien bereits getrennt. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell