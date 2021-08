POL-VER: Polizei stellte diverse Marihuanapflanzen sicher ++ Pkw beschädigt ++ Verkehrsunfall in der Ritterhuder Heerstraße ++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Osterholz (ots)

Polizei stellte diverse Marihuanapflanzen sicher

Lilienthal. Die Polizei Osterholz stellte eine dreistellige Zahl mutmaßlicher Marihuanapflanzen am Sonntagmorgen im Zuge eines anderen Einsatzes in der Straße "Uppen Barg" bei einem 26-Jährigen sicher.

Die Polizei war zuvor von einem 78-jährigen Nachbarn gerufen worden, weil der 26-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge gewaltsam auf sein Grundstück gelangte und versuchte eine Astschere von dem Mann zu stehlen. Im Zuge dessen, sei es zu einem Handgemenge gekommen, bei dem der 78-Jährige leicht verletzt wurde. Bei dem weiteren Polizeieinsatz bei dem 26-Jährigen stellten die Beamten/-innen fest, dass der junge Mann diverse Marihuanapflanzen auf dem Grundstück hatte und stellte die Pflanzen sicher. Auf den Mann kommen nun Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Pkw beschädigt

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen einen Mercedes, der auf einem Parkplatz in der Mozartstraße abgestellt war. Täter hatten scheinbar diverse Beschädigungen an der Karosserie und einen defekten Scheinwerfer auf unbekannte Weise verursacht. Mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet oder gehört haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Polizei Osterholz gebeten.

Verkehrsunfall in der Ritterhuder Heerstraße

Ritterhude. Eine 50-jährige Fahrerin eines Seat bog am Sonntagmittag von der Straße "Nordseite" in die Ritterhuder Heerstraße ein und übersah dabei ersten Informationen zufolge eine 49-Jährige in einem VW, die bevorrechtigt war. Bei dem Zusammenstoß verletzten beide Fahrerinnen sich leicht und wurden von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zuvor war die Freiwillige Feuerwehr Ritterhude ebenfalls im Einsatz. Insgesamt entstand ein geschätzter Sachschaden von rund 15.000 Euro.

