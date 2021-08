Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemelung vom 08.08.2021 aus dem Bereich der PI Verden/Osterholz

PI Verden/Osterholz (ots)

Aus den Landkreisen Verden und Osterholz können heute nur drei Autobahnvorfälle gemeldet werden.

Oyten:

Am Samstagnachmittag fuhr eine 78-jährige Bremerin im Bremer Kreuz auf die A 1 in Richtung Hamburg auf und übersah dabei das Fahrzeug eines 34-Jährigen, der in diesem Moment nach einem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen wechselte. Es kam zum Zusammenstoß, wonach sich der Pkw der Bremerin drehte und in den Seitenraum schleuderte. Die Beifahrerin des 34-Jährigen wurde leicht verletzt. Der Pkw der Bremerin war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle entfernt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 7500 Euro. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der rechte Fahrstreifen musste für die Unfallaufnahme gesperrt werden. Hierfür wurde über die LED-Tafeln der Verkehrsbeeinflussungsanlage die Sperrung rechtzeitig angekündigt. Trotzdem gab es 11 Verkehrsteilnehmer, die den durch ein rotes Kreuz gekennzeichneten und somit bereits gesperrten Fahrstreifen befuhren und erst unmittelbar vor der Unfallstelle auf den mittleren Fahrstreifen wechselten. Hierdurch wurde auch der im Bremer Kreuz auffahrende Verkehr behindert. Sie erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 90 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Langwedel:

Am Samstagnachmittag befuhr ein 36-Jähriger mit seiner Mercedes V-Klasse die A27 in Richtung Bremen, als er zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Langwedel durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer eines Renault Trafic durch mehrfaches Betätigen der Lichthupe zum Fahrstreifenwechsel genötigt wurde. Als dieser Fahrstreifenwechsel abgeschlossen war, fuhr der Verursacher vorbei, setzte sich vor den 36-Jährigen und bremste ihn ohne erkennbaren Grund aus. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Verursacher eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Langwedel unter der Telefonnummer 04232/945990 in Verbindung zu setzen.

Oyten:

Am frühen Samstagabend kam es auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Posthausen und Oyten aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu stockendem Verkehr. Ein 20-jähriger aus Münster fuhr auf den bremsenden Pkw eines 40-Jährigen aus Recke auf. Ein 29-jähriger Hamburger erkannte das Unfallgeschehen zu spät und fuhr wiederum auf den Pkw des 20-Jährigen. Bei dem Unfall wurde kein Insasse verletzt. Zwei Fahrzeuge waren allerdings nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam zu einem Rückstau von mehreren Kilometern. Der Gesamtschaden wird auf ca. 30000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell