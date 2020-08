Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Rettungshubschrauber angefordert

Werl (ots)

Am Sonntag (30. August) musste nach einem Unfall auf der Büdericher Bundesstraße ein Rettungshubschrauber angefordert werden. Kurz vor 14 Uhr befuhr ein 68-jähriger Autofahrer aus Balve die Büdericher Bundesstraße von Unna kommend in Richtung Werl. In Höhe der Einmündung "Am Jüdischen Friedhof" wollte der Autofahrer nach links abbiegen. Hierzu ließ er den Gegenverkehr passieren. Eine 81-jährige Autofahrerin aus Unna hielt noch rechtzeitig hinter dem 68-Jährigen an. Ein 80-jähriger Motorradfahrer aus Unna erkannte die Situation zu spät und fuhr der Autofahrerin mit seinem Krad hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen in das Auto des 68-Jährigen aufgeschoben. Der Motorradfahrer verletzte sich hierdurch so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden musste. Die Polizei sperrte im Bereich der Unfallstelle die Straße für circa eine Stunde. Der entstandene Sachschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt. (reh)

