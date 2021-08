Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: 39-jähriger Fahrerin gestoppt

Landkreis Osterholz (ots)

Osterholz-Scharmbeck. Eine 39-jährige Fahrerin eines Opel wurde am Montagvormittag von der Polizei Osterholz in der Wesermünder Straße gestoppt, weil die Frau scheinbar unter Drogeneinfluss am Steuer saß. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Auf die 39-Jährige kommen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu.

