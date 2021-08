Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbrecher scheitern an Türen ++ Anhänger aufgebrochen ++ Polizei ermittelt nach Brandmeldealarm ++ Polizei sucht Fahrer/-in eines Audi nach Unfall auf A27 ++

Landkreis Verden (ots)

Einbrecher scheitern an Türen

Achim. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen versuchten unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Straße "Am Schmiedeberg" einzubrechen. Die Täter hebelten erfolglos an gleich mehreren Türen und flüchteten anschließend unerkannt in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird mit einem dreistelligen Betrag beziffert. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die unter 04202/9960 Hinweise auf verdächtige Beobachtungen oder Umstände in der Nähe geben können.

Anhänger aufgebrochen

Langwedel. Einen Wohnwagenanhänger brachen unbekannte Täter zwischen Samstagabend und Montagabend in der Verdener Straße auf. In dem Hänger wurden Baumaterialien gelagert aber von den Tätern scheinbar nichts gestohlen. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und sucht darüber hinaus nach Zeugen, die Auffälligkeiten in der Umgebung bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei Verden unter 04231/8060 entgegen. Der Sachschaden kann nicht genau beziffert werden.

Polizei ermittelt nach Brandmeldealarm

Verden. Nach einem ausgelösten Brandmeldealarm bei einem Kreditinstitut in der Ostertorstraße kam es am frühen Montagabend zu einem Einsatz von Polizei Verden und Freiwilliger Feuerwehr Verden. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein Gerät in einem Technikraum den Alarm ausgelöst haben. Zu einem offenen Feuer kam es jedoch glücklicherweise nicht, sodass ersten Informationen zufolge kein Schaden am Gebäude entstand. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

Polizei sucht Fahrer/-in eines Audi nach Unfall auf A27

Langwedel/A27. Nach einem Unfall auf der A27 flüchtete ein/-e bislang unbekannte/-r Fahrer/-in eines Pkw zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag unerkannt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein roter Audi Q5 in Fahrtrichtung Cuxhaven zwischen der Anschlussstelle Langwedel und dem Parkplatz Badener Holz mehrfach gegen die Außenschutzplanke geprallt sein und erheblichen Schaden davongetragen haben. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete jedoch und hinterließ einen geschätzten Sachschaden an der Schutzplanke von 2.500 Euro. Der/die Fahrer/-in selbst oder Zeugen, die Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug oder den/die Verursacher/-in geben können, werden unter 04232/945990 um Hinweise an die Autobahnpolizei in Langwedel gebeten.

Auffahrunfall in Fahrtrichtung Posthausen

Ottersberg. Eine 22-jähriger Fahrerin eines Ford prallte am Montagnachmittag in der Straße Giers-Schanzendorf auf einen VW mit einem Anhänger eines 33-Jährigen aus bislang unbekannter Ursache. Der 33-Jährige wollte gerade abbiegen, als es zu dem Unfall kam. Der Anhänger wurde bei dem Aufprall in den Seitenraum geschleudert. Der Ford der 22-Jährigen musste anschließend abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit insgesamt 6.000 Euro beziffert. Die beiden Beteiligten verletzten sich glücklicherweise nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell