POL-PDMT: Bad Marienberg - 43-jähriger wurde bei Zusammenstoß leicht verletzt

Bad Marienberg (ots)

Am Dienstag dem 22.06.2021 kam es um ca. 14.55 Uhr, in der Langenbacher Straße, zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. In Höhe der ARAL-Tankstelle kam ein Transporter, aus bislang ungeklärter Ursache, nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkw´s wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro.

