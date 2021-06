Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Müschenbach - Pkw wurde bei Aufbruchversuch erheblich beschädigt

Müschenbach (ots)

Im Zeitraum 20.06.2021, 10.30 Uhr bis 22.06.2021, 08.00 Uhr wurde versucht einen Pkw, der in der Hauptstraße abgestellt war, aufzubrechen. Bei mehreren Hebelversuchen wurde die Fahrertür und das Dach erheblich beschädigt. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell