Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Beleidigt, bedroht und Angegriffen

Oppenweiler (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat am vergangenen Mittwochmittag (08.09.2021) einen 39-Jährigen am Bahnhof Oppenweiler angegriffen, bedroht und beleidigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der Unbekannte zunächst gegen 13:30 Uhr von einem Mitarbeiter der Deutschen Bahn aus bislang unbekannten Gründen einen Fahrtausschluss für einen Regionalzug erhalten haben und anschließend des Zuges verwiesen worden sein. Der Täter ging daraufhin wohl einem ebenfalls in Oppenweiler ausgestiegenen Fahrgast bis zu einem Treppenabgang nach und beleidigte diesen offenbar grundlos. Kurz darauf soll er den 39-Jährigen zudem am Kragen gepackt und ihm hierbei mit der Faust gegen den linken Unterkiefer geschlagen haben. Nachdem der Täter sich wohl kurzzeitig entfernt hatte, kam er offenbar nochmals auf den Geschädigten zu und bedrohte diesen. Der leicht verletzte 39-Jährige entfernte sich daraufhin in Richtung Innenstadt. Der Täter wird als circa 50 Jahre alter und 180 cm großer Mann mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll eine korpulente Statur, graue Haare und einen grauen Vollbart haben. Zur Tatzeit trug er wohl ein blaues Sweatshirt. Zeuge werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelnden Bundespolizei zu melden.

