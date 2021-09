Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gesuchter 54-Jähriger mit über 4 Promille festgenommen

Stuttgart (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am vergangenen Samstagabend (04.09.2021) einen 54-jährigen Mann im Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen.

Aufgrund des Verdachts einer vorausgegangenen Leistungserschleichung sollte gegen 19:45 Uhr in einem ICE aus Ulm zunächst die Identität des polnischen Staatsangehörigen festgestellt werden. Bei der Kontrolle der Bundespolizisten stellte sich am Bahnsteig heraus, dass der stark alkoholisierte Mann von der Staatsanwaltschaft Berlin mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Die Streife nahm den Wohnsitzlosen daraufhin fest und verbrachte ihn zunächst zum Bundespolizeirevier. Ein darauffolgender Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über 4,1 Promille, weshalb der Gesuchte zur Verbüßung seiner 40-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in ein Justizvollzugskrankenhaus verbracht wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell