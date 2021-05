Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Zeugenaufruf im Fall Karsten Manczak Bezug: https://fcld.ly/1w9eb4k https://fcld.ly/2r9q2jb https://fcld.ly/5asfyuu https://fcld.ly/9h3btnr

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Im Fall des seit dem 13.04.21 spurlos verschwundenen Karsten Manczak (51) aus Groß Döhren bei Liebenburg nimmt die bei der Polizeiinspektion Goslar eingerichtete Ermittlungsgruppe "Fortuna" einen Zeugenhinweis zum Anlass, die Bevölkerung erneut um Mithilfe zu bitten.

Ein Zeuge will am Dienstagmorgen, 13.04.2021, gegen 05.20 Uhr, den PKW des Herrn Manczak, einen VW Caddy, Baujahr 2015, blaumetallic, GS - KK 31 (s. Foto), auf der Kreisstr. 32, zwischen Groß Döhren und Hahndorf vor sich fahrend bemerkt haben.

Zwischen ihm und dem VW Caddy habe sich noch ein weiteres Fahrzeug befunden. Hierbei soll es sich um einen weißen PKW Seat, Typ Mii, gehandelt haben.

Die Ermittler suchen nun dringend den Fahrer/die Fahrerin dieses PKW als Zeugen.

Ferner werden Berufspendler, bzw. andere Personen, die die K 32 regelmäßig in den frühen Morgenstunden befahren, gebeten, mögliche Beobachtungen in Bezug auf den VW Caddy bzw. dessen Insassen zu melden.

Hinweise werden über die 05321 / 3390 entgegengenommen.

Diese Pressemitteilung ergeht in Ansprache mit der StA Braunschweig. Es wird gebeten, sämtliche Anfragen in diesem Zusammenhang an die dortige Pressestelle zu richten.

Lüdke, KHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell