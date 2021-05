POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 04.05.2021

Polizeiinspektion Goslar

Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 04.05.2021

Wildkatze auf der B 82 überfahren

Eine Langelsheimer Funkstreife entdeckte am Di., 04.05.2021, 06.00 Uhr, eine offensichtlich angefahrene Wildkatze auf der B 82, zwischen den Anschlussstellen Bredelem und Lutter. Das getötete Tier wurde nach Rückprache mit dem bekannten Beauftragten des Nationalparkes Harz, Ole Anders, gesichert und an ihn übergeben. Es sollen weitere Untersuchungen an dem Tier erfolgen.

