Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzten am Montag, den 03.05.2021, 14:05 Uhr:

Der 84jährige Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Herzog-Julius-Straße in Richtung Bahnhof. Auf der Kreuzung Forstwiese staute sich der Verkehr, so dass der 84jährige sein Fahrzeug abbremste. Dieses Manöver erkannten die nachfolgenden zwei Motorradfahrer zu spät, so dass der Fahrer eines 125er Kawasaki-Krades auf den Pkw auffuhr. Der zweite Fahrer eines 125er Honda-Krades konnte dem stehenden Pkw jedoch nach rechts ausweichen, stürzte aber unmittelbar danach. Die beiden 17jährigen Kradfahrer wurden jeweils leicht verletzt, so dass sie durch hinzugerufenen Rettungskräfte versorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 1600,- Euro.

