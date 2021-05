Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 03.05.2021

Goslar (ots)

Unfallflucht mit 2000 Euro Sachschaden. Zeugen gesucht

In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Mo., 08.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fz-Führer einen grauen VW Polo, welcher in Wolfshagen, Heimbergstr., geparkt stand. Der Polo wurde am vorderen linken Kotflügel und am Außenspiegel beschädigt. Die Polizei Langelsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 05326-978780.

Otto Brodthage

Polizeihauptkommissar

