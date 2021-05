Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 03.05.2021.

Goslar (ots)

In Fahrzeug eingedrungen.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 18.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 11.00 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Täter zunächst in eine unverschlossene Garage eines Grundstücks in der Grauhöfer Strasse und drangen anschließend auf noch nicht geklärte Art und Weise in einen dort abgestellten Skoda Fabia mit GS-Kennzeichen ein. Nach ersten Feststellungen wurde keine Gegenstände entwendet. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Bäume beschädigt und Feuer entfacht.

Goslar. In der Zeit von Samstagabend, 21.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 08.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Bäume auf der Wald- bzw. Grünfläche zwischen der Oker und der Halberstädter Strasse durch Abbrechen von Ästen sowie Entfernen der Rinde und errichteten darüber hinaus eine kleine Feuerstelle. Das Feuer konnte von den eingesetzten Beamten abgelöscht werden. Bei der Tat entstand nach ersten Feststellungen ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. In der Zeit von Samstagnachmittag, 17.00 Uhr, bis Sonntagvormittag, 09.15 Uhr, wurde ein am Fahrbahnrand der Bahnhofstrasse, Höhe Haus Nr. 21, abgestellter roter VW Golf mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar bei der Vorbeifahrt im Bereich des linken Aussenspiegels beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand ein Schaden in derzeit nicht bekannter Höhe. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Fahrzeug beschädigt und weggefahren.

Goslar. Am Donnerstag, zwischen 11.20 und 12.15 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz des Gartencenters in der Feldstrasse abgestellter blauer Renault Twingo mit GS-Kennzeichen durch ein Fahrzeug offenbar beim Ein- oder Ausparken im Bereich der linken Seite beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Ort des Geschehens, ohne sich weiter um den angerichteten Schaden zu kümmern oder seine Art der Beteiligung dem Geschädigten gegenüber anzugeben. Bei dem Vorfall entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Polizei Goslar hat dazu die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitpunkts entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Siemers, KHK

