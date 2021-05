Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressebericht vom 02.05.2021

Goslar (ots)

Körperverletzung

Am Sonntag, 02.05.2021, gegen 04.40 Uhr, kam es in Ildehausen zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen einem 24jährigen Mann aus Ildehausen und einer 19 Jahre alten Frau, ebenfalls aus Ildehausen. Bei dem Streit schlug der Mann mehrfach nach seiner Kontrahentin und spuckte ihr ins Gesicht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und musste dem Krankenhaus zugeführt werden.(som)

Wildunfall

Am Freitag gegen 22.00 Uhr befuhr ein 38jähriger Mann aus Hamburg mit seinem PKW die B 243 von der Autobahn kommend in Richtung Osterode. Etwa in Höhe der Ortschaft Kirchberg wechselte ein Reh von links nach rechts über die Fahrbahn. Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden am PKW in Höhe von etwa 2000 Euro. (som)

Verkehrsunfallflucht

Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag beschädigte ein bislang unbekannter PKW-Führer mit seinem Fahrzeug in der Zimmerstraße, Höhe Hausnummer 1, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 75jährigen Seeseners und verursachte dadurch Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. (som)

Farbschmierereien

In den letzten Tagen kam es in Münchehof zu wiederholten Farbschmierereien ohne künstlerische Relevanz. Am Sportplatz besprühten unbekannte Täter mit schwarzer Farbe die Grillhütte mit diversen Graffiti-Tags (u.a."Smoke" und "Beat"). Eine herrenlose Jacke wurde mit einem Hakenkreuz und die Werbefläche an einer Bande mit "ACAB" beschmiert. Eine Besprühung gleicher Art befand sich an einem Bauwagen in Höhe des Bahnübergangs am Sweenhof. Schlussendlich befand sich auf dem Radweg zwischen Münchehof und Herrhausen ein mittels schwarzer Sprühfarbe aufgetragenes Hakenkreuz. Die entstandene Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Hinweise zur Aufklärung der Taten nimmt die Polizei in Seesen unter der Rufnummer 05381-9440 entgegen. (som)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell