Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg, Berichtszeitraum 01.05.2021 bis 02.05.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Verkehrsunfall mit 3 Unfallbeteiligten und einer leichtverletzten Person

Am 01.05.2021, um 11:00 Uhr, kam es auf der L501/Harzburger Straße außerorts zu einem Verkehrsunfall mit 3 Beteiligten. Der auf der L501 in Richtung Goslar/OT Oker in einem VW Golf V fahrende 87-jährige Vorausfahrende bremste plötzlich stark bis zum Stillstand ab. Die 31-jährige nachfolgende Beteiligte bremste ihren Seat Leon ST ebenfalls stark ab, musste aber um die Kollission zu verhindern nach links auf die Gegenfahrbahn ausweichen und kam neben dem Vorausfahrenden zum Stehen. Die 35-jährige zweite nachfolgende Beteiligte bremste ebenfalls stark, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mit ihrem Pkw VW Golf Golf VII einen Baum.

Im Anschluss klagte die 35-jährige Fahrerin über leichte Schmerzen. Eine rettungsdienstliche Versorgung war nicht notwendig.

Es entstand ein Sachschaden in einer Höhe von ca. 4750 Euro.

iA Breustedt, KOK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell