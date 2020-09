Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ungekühltes Fleisch aus dem Verkehr gezogen- Bundespolizei macht unappetitlichen Fund

Aachen

Am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr machte die Bundespolizei Aachen einen unappetitlichen Fund. Bei einer Kontrolle eines aus den Niederlanden eingereisten Fahrzeugs staunten die Beamten nicht schlecht, als sie den Kofferraum öffneten.

Das Fahrzeug aus dem Süddeutschen Raum befuhr die Bundesautobahn 4, aus den Niederlanden kommend und wurde von den Beamten an der Abfahrt Aachen-Laurensberg einer Kontrolle unterzogen. Bereits beim Öffnen des Seitenfensters kam den Beamten ein unangenehmer Geruch entgegen. Die Insassen, ein Deutscher und 2 Pakistani, wurden daraufhin befragt. Der Grund des Geruches fanden die Beamten schnell, als sie den Kofferraum des Fahrzeuges öffneten und zwei große Plastikbeutel und eine Styroporbox entdeckten. In den Tüten sowie der Box befanden sich insgesamt 60 Kilogramm ungekühltes Ziegenfleisch. Die Fahrzeuginsassen gaben an, dass Sie das Fleisch für private Zwecke gekauft hätten. Zuständigkeitshalber wurde das Veterinäramt der Städteregion Aachen über den Vorfall informiert, die die weitere Bearbeitung übernahmen.

