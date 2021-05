Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: GS-Oker Brandentdecker als Zeuge gesucht

Goslar (ots)

Am Freitag, 30.04.2021, kam es gegen 21.20 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrparteienhaus in der Messingstr., in Goslar-Oker zu einem Brand.

Die Ausbreitung des Brandes konnte durch das schnelle Eingreifen eines Hausbewohners gemeinsam mit dem auf dem Grundstück wohnenden Eigentümer verhindert werden.

Dieser hatte den Schlüssel zu dem Appartement, in dem sich zu diesem Zeitpunkt niemand aufhielt. Durch den Hausbewohner wurde auch die Feuerwehr verständigt, die jedoch nicht mehr entscheidend eingreifen musste, da der Brand bei ihrem Eintreffen bereits gelöscht war. Der Sachschaden blieb daher zum Glück bei rund 2.000 EUR.

Nach Angaben des Hausbewohners sei er von der Straße aus durch einen anderen Mann alarmiert worden. Dieser habe mehrfach laut mit der Faust gegen die Hauseingangstür geschlagen. Auf Nachfrage des Bewohners habe ihm der Mann zugerufen, dass es brennen würde und sei anschließend auf einem Fahrrad weggefahren.

Daher sucht das für Brandermittlungen zuständige 1. Fachkommissariat des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Goslar nach diesem Fahrradfahrer als wichtigen Zeugen für das Brandausbruchsgeschehen.

Ferner dürfte es ihm nach derzeitigem Stand mit zu verdanken sein, dass es nicht zu Personen- bzw. höheren Sachschäden gekommen ist. Der Mann wird gebeten, sich unter der 05321 / 3390 bei der Polizei Goslar zu melden.

Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache führten noch in der Nacht zu dem 23-jährigen Bewohner des Appartements. Der Mann fiel bereits kurze Zeit später in anderer Sache polizeilich auf.

Aufgrund seines Gesundheitszustandes wurde er in nervenärztliche Behandlung verbracht.

Er steht im dringenden Verdacht, absichtlich den Brand in seinem Zimmer gelegt zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

-Lüdke, KHK-

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell