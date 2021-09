Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 17-Jährige sexuell belästigt

Stuttgart (ots)

Ein 39-jähriger Mann hat am gestrigen Sonntagabend (05.09.2021) eine 17-Jährige am Querbahnsteig des Stuttgarter Hauptbahnhofs sexuell belästigt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll der rumänische Staatsangehörige die geschädigte Jugendliche, welche wohl zusammen mit ihrer Mutter auf dem Weg zum Zug war, gegen 19:30 Uhr auf Höhe des Bahnsteigs 15 unsittlich am Gesäß berührt und sie gezwickt haben. Nachdem die Mutter den Vorfall offenbar wahrgenommen hatte, informierte sie mehrere Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die den bereits polizeibekannten Mann bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Streife der Bundespolizei festhielten. Gegen den 39-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung und Körperverletzung ermittelt.

