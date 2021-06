Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Elze: Verkehrsunfallflucht mit verletztem Radfahrer

Hildesheim (ots)

Elze(pie). Am Montag, den 14.06.2021, kam es gegen 14:30 Uhr an der Einmündung Calenberger Straße / Leinestraße in 31008 Elze OT Wülfingen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer befuhr den Radweg entlang der Calenberger Straße in Richtung Elze. Aus der Leinestraße kommend bog ein Pkw nach rechts in Richtung Hannover auf die Calenberger Straße ein. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad. Der Fahrradfahrer stürzte hierbei und verletzte sich leicht am Bein. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Die Fahrerin des Pkw setzte ihre Fahrt anschließend fort und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

