Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw

Hildesheim (ots)

Lamspringe (web) - Am 14.06.2021, zwischen 06:30 Uhr - 07:30 Uhr, wurde in Lamspringe, Straße "Kloster", der am Fahrbahnrand abgestellte Pkw eines Pflegedienstes beschädigt.

Aufgrund der objektiv getroffenen Feststellungen scheint ein unbekannter Täter gegen das hintere linke Rücklicht des abgestellten Citroen Berlingo geschlagen zu haben. Hierdurch ging das Glas zu Bruch. Der Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel. 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell