POL-OG: Kehl, Auenheim - Ermittlungen nach körperlichem Angriff

Kehl, Auenheim (ots)

Die Hintergründe einer nächtlichen Attacke in der Badstraße liegen bislang im Verborgenen und bedürfen einer polizeilichen Aufhellung. Ein 33 Jahre alter Fahrradfahrer soll kurz nach 3:30 Uhr im Bereich der Eisenbahnstraße von einer vierköpfigen Personengruppe körperlich angegangen und geschlagen worden sein. Derzeit fehlen dem Angegriffenen dessen Fahrrad sowie sein Smartphone. Im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung mit mehreren Polizeistreifen konnten vier verdächtige junge Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren kontrolliert werden. Ob sie mit dem Vorfall in Verbindung stehen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der 33-Jährige wurde zur Behandlung seiner erlittenen Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

