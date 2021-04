Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Diebstahl von Fahrrad, Hinweise erbeten

Rastatt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr einen besonders schweren Diebstahl in der Steinmetzstraße. Nach ersten Erkenntnissen konnte er beobachten, wie ein etwa 17-Jähriger ein mit einem Seilschloss abgeschlossenes Mountainbike der Marke "Decathlon Rockrider ST 520" in der Farbe matt schwarz-anthrazit von einer Verkehrszeichenstange abriss. Nach Aufforderung stehen zu bleiben flüchtete er in die Steinmetzstraße davon. Der unbekannte Täter soll kurze schwarze Haare haben, schlank und etwa 160 bis 170 Zentimeter groß gewesen sein. Weiterhin soll er mit einem schwarzes T-Shirt, einer graue Hose und weißen Turnschuhen bekleidet gewesen sein. Der Eigentümer des abgebildeten Fahrrads oder wer Hinweise zu dessen Identität geben kann, wendet sich bitte unter der Telefonnummer: 07222 761-0 an die Beamten des Polizeireviers Rastatt.

/ph

