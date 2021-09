Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Messer bedroht

Lorch / Fellbach (ots)

Ein 46-jähriger Mann steht im Verdacht, in der vergangenen Nacht von Donnerstag auf Freitag (03.09.2021) in einem Regionalzug von Aalen Richtung Stuttgart einen bislang unbekannten Reisenden mit einem Messer bedroht zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es gegen Mitternacht zwischen dem 46-Jährigen und dem unbekannten Mann während der Zugfahrt zu einer verbalen Streitigkeit gekommen sein, da der Unbekannte offenbar in der Bahn rauchen wollte. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Tatverdächtige dann ein Messer gezogen und damit den Geschädigten bedroht haben. Die von einem Zeugen alarmierten Streifen der Landes- und Bundespolizei konnten den 46-Jährigen mithilfe einer Personenbeschreibung noch im Zug am Bahnhof Fellbach feststellen. Bei einer Durchsuchung des kasachischen Staatsangehörigen fanden die Beamten zwei Taschenmesser sowie ein Multitool auf und stellten die Gegenstände sicher. Gegen den in Berlin wohnhaften Mann wird nun wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt. Der bislang unbekannte Geschädigte verließ die Regionalbahn offenbar an einem vorherigen Halt des Zuges und wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell