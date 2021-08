Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Farbe ausgeschüttet.

Lippe (ots)

Unbekannte schütteten am Montag rote Farbe in den äußeren Eingangsbereich des Ferdinand-Brune-Hauses im Rosental. Zwischen zirka Mitternacht und 6 Uhr verunreinigten die Täter auch den Gehweg vor dem Gebäude und verursachten damit Sachschaden. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Kriminalkommissariat in Bad Salzuflen unter der Telefonnummer 05222/98180 entgegen.

