BPOLI S: Geschädigte gesucht: Geschlechtsteil am Bahnsteig entblößt

Bietigheim-Bissingen (ots)

Ein 41 Jahre alter Mann hat am gestrigen Dienstagabend (31.08.2021) auf einem Bahnsteig des Bietigheimer Bahnhofs offenbar sein Geschlechtsteil entblößt. Gegen 17:45 Uhr beobachtete wohl ein Reisender am Bahnsteig 4, wie der 41-Jährige in unmittelbarer Nähe zu mehreren bislang unbekannten Frauen und Kindern seine Hose heruntergezogen haben soll, sodass offenbar sein Geschlechtsteil zu sehen war. Die vom Zeugen alarmierten Einsatzkräfte der Landespolizei stellten den Tatverdächtigen mithilfe einer Personenbeschreibung noch am Bahnhof fest und übergaben den in Böblingen wohnhaften Mann einer Streife der Bundespolizei. Gegen den 41-jährigen deutschen Staatsangehörigen wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung ermittelt. Etwaige Geschädigte sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 bei der Bundespolizei zu melden.

