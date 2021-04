Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Eingangsbereich eines Hotels beschädigt (12./13.04.2021)

Singen-Bohlingen (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag den Eingangsbereich eines Hotels in der Dorfstraße beschädigt, indem er zwei Steine gegen die Eingangstür schleuderte. Die Doppelglasscheibe wurde durchgeschlagen und es entstand ein Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731 917036, zu informieren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell