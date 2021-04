Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Rasender Senior mit Motorrad (09.04.2021)

Blumberg (ots)

Viel zu schnell unterwegs war ein Motorradfahrer auf der Landesstraße 185 bei Blumberg am Freitag gegen 16 Uhr. Ein 70-Jähriger war mit einer 150 PS starken KTM Adventure auf der L 185, anstelle der erlaubten 100 Km/h, mit über 160 Km/h unterwegs. Der Raser riskierte dabei nicht nur seine Gesundheit, sondern auch die seiner 13-jährigen Enkelin, die als Sozia auf dem schweren Motorrad mitfuhr. Der Mann muss nun mit zwei Punkten in Flensburg, einem zweimonatigen Fahrverbot und einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell