Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Lastwagen streift Auto (12.04.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Hohen Blechschaden verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Montag gegen 17 Uhr auf der Dauchinger Straße. Ein 45-jähriger Lastzugfahrer streifte mit dem Anhänger einen geparkten Audi A 4. Dabei beschädigte er die linke Seite des Audi so stark, dass Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro entstand. An der MAN-Zugmaschine und am Anhänger entstand kein Schaden.

