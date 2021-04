Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Betrunkener randaliert (13.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein betrunkener Mann rief am frühen Dienstagmorgen gegen 0.30 Uhr die Polizei in der Mühlenstraße auf den Plan. Ein 22-Jähriger pöbelte Passanten an und verhielt sich auch gegenüber einer alarmierten Polizeistreife aggressiv. Den Beamten gelang es nicht, den stark alkoholisierten Mann zu beruhigen. Sie mussten ihn zur Polizeiwache mitnehmen, wo der Mann seinen Rausch ausschlafen konnte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell