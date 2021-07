Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raub in Wohnung

Brilon (ots)

Am Freitag gegen 02:50 Uhr wurde ein 66-Jähriger in seiner Wohnung in der Straße "Pulvermühle" überfallen. Die Täter verschafften sich Zugang zu seiner Wohnung und rissen ihn aus dem Schlaf. Sie schlugen und traten auf den 66-Jährigen ein und fesselten ihn. Die beiden Männer entwendeten Schmuck und Bargeld. Nachdem die Täter die Wohnung verlassen hatten, konnte sich der Mann selbstständig befreien und die Polizei verständigen. Bei dem Überfall wurde er leicht verletzt.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: männlich, einer circa 25 Jahre alt, der andere 30 bis 40 Jahre alt, beide trugen schwarze Trainingsanzüge und schwarze Sturmhauben und Handschuhe.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Brilon unter 02961 /90 200.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell