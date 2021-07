Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Zweiräder gestohlen

Bestwig (ots)

In Heringhausen entwendeten unbekannte Täter am Mittwoch zwei abgemeldete Kleinkrafträder. Die 50er-Roller standen in einem Hinterhof auf der Bestwiger Straße. Zwischen 08 Uhr und 09.40 Uhr betraten die Diebe den Hof und entwendeten einen rot-silbernen sowie einen gelb-silbernen Roller. Weitere Details zum Diebesgut sind nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen

