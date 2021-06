Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Dienstag in ein Hotel auf der Straße "Kleins Wiese" ein. Zwischen Mitternacht und 06 Uhr scheiterten die Täter zunächst beim Versuch durch ein Fenster einzubrechen. Anschließend hebelten sie eine Nebentür des Hotels auf. Die Einbrecher entwendeten Schmuckstücken aus einer Vitrine und flüchteten unerkannt aus dem Gebäude. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

