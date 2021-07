Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Verkehrsunfall verstorben

Arnsberg (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 16. Juni auf der Rönkhauser Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 48-jähriger Mann aus Iserlohn war an einem Bahnübergang von einer Lok erfasst worden. Der Mann wurde in eine Unfallklinik in Bochum geflogen. Hier verstarb der Mann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell